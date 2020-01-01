شاهد: الرئيس هادي مع سلطان عمان الجديد وماذا قال الأخير عن اليمن وشعبها ورئيسها مفاجئة .. ماذا كانت تعمل قوات امريكية خاصة بالقرب من قاسم سليماني قبل استهدافه ولماذا قامت بسحب بقايا جثته بعد مقتله؟ من هو سلطان عُمان الجديد وكيف تم اختياره وماذا قال في أول ظهور؟ 3 روايات مختلفة لأسباب انقطاع الانترنت في اليمن ومصادر تحدد موعد عودة الخدمة فضيحة جديدة..أمازون تفصل موظفيها بسبب كاميرات رينغ 6 فوائد صحية مذهلة للعناق نصيحة لاتتوقعها لتحمي نفسك من الفشل الكلوي هكذا علق ترامب على وفاة السلطان قابوس نزع 1448لغم خلال الأسبوع الأول من 2020 وزارة الإتصالات الحوثية: توفير 20جيجا الحل الإسعافي لانقطاع الإنترنت
منذ الخميس الفائت تضاربت الانباء بشأن الاسباب الحقيقية لانقطاع الانترنت وبطء الخدمة في اليمن والمستمر حتى لحظة كتابة هذا الخبر (الثانية ظهر الاحد).
فمن اعلان شركة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء عن تعرض الكابل البحري (فالكو) لعطل في السويس وخروج اكثر من 80 % من سعات الانترنت عن الخدمة ، الى انباء تحدثت عن مشاكل تتعلق بعدم سداد المستحقات المالية للشركة المشغلة للانترنت الدولي من قبل شركة تيليمن ، الى رواية ثالثة تقول ان انقطاع الانترنت متعمد من قبل الحوثيين لأسباب تتعلق بمنع متابعة وتغطية الاحداث الساخنة التي شهدتها المنطقة خلال الايام الماضية وتحديدا ما يخص ايران وامريكا وتداعيات مقتل سليماني والسخرية الكبيرة من الرد الايراني الخجول ، بحسب ما رصده موقع مأرب برس الاخباري.
وفي جديد ما يخص اسباب انقطاع الانترنت ، اكدت مصادر فنية واعلامية اليوم وجود مشكلة فعلا في الكابل البحري وتضرر الإنترنت في عدد من الدول منها اليمن.
وحول لماذا تضررت اليمن أكثر دون غيرها من دول المنطقة والمستفيده ايضا من ذات الكابل البحري ، اوضحت المصادر بأن الفرق أن تلك الدول لديها مصدرين للإنترنت ،كابل بحري متصل بجيبوتي وآخر عن طريق عمان أو السعودية ، بحيث إذا أنقطع خط يكون هناك بديل ولايتضرر الإنترنت لديهم.
واضافت «اليمن كان لديها خط رديف للكابل البحري ممتد من السعودية، في فترة ما قبل الحرب، ومع بداية الحرب تعرض لأضرار وخرج عن الخدمة».
الى ذلك توقعت مصادر فنية اصلاح الخلل خلال الـ 24 ساعة القادمة ، وقالت ان المشكلة ليست في اليمن فقط وسيتم إصلاحها.
وبحسب ذات المصادر فان تدهور خدمة الانترنت بسبب تعرض الكابل البحري للعطل ،تضررت منه عدة دول ،منها الكويت والسعودية واليمن والسودان .
واليوم الاحد قالت وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها بأنه تم استعادة لينك بسعة 20 جيجا كحل اسعافي لانقطاع الانترنت في اليمن.