3 روايات مختلفة لأسباب انقطاع الانترنت في اليمن ومصادر تحدد موعد عودة الخدمة

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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منذ الخميس الفائت تضاربت الانباء بشأن الاسباب الحقيقية لانقطاع الانترنت وبطء الخدمة في اليمن والمستمر حتى لحظة كتابة هذا الخبر (الثانية ظهر الاحد).

فمن اعلان شركة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء عن تعرض الكابل البحري (فالكو) لعطل في السويس وخروج اكثر من 80 % من سعات الانترنت عن الخدمة ، الى انباء تحدثت عن مشاكل تتعلق بعدم سداد المستحقات المالية للشركة المشغلة للانترنت الدولي من قبل شركة تيليمن ، الى رواية ثالثة تقول ان انقطاع الانترنت متعمد من قبل الحوثيين لأسباب تتعلق بمنع متابعة وتغطية الاحداث الساخنة التي شهدتها المنطقة خلال الايام الماضية وتحديدا ما يخص ايران وامريكا وتداعيات مقتل سليماني والسخرية الكبيرة من الرد الايراني الخجول ، بحسب ما رصده موقع مأرب برس الاخباري.

وفي جديد ما يخص اسباب انقطاع الانترنت ، اكدت مصادر فنية واعلامية اليوم وجود مشكلة فعلا في الكابل البحري وتضرر الإنترنت في عدد من الدول منها اليمن.

وحول لماذا تضررت اليمن أكثر دون غيرها من دول المنطقة والمستفيده ايضا من ذات الكابل البحري ، اوضحت المصادر بأن الفرق أن تلك الدول لديها مصدرين للإنترنت ،كابل بحري متصل بجيبوتي وآخر عن طريق عمان أو السعودية ، بحيث إذا أنقطع خط يكون هناك بديل ولايتضرر الإنترنت لديهم.

واضافت «اليمن كان لديها خط رديف للكابل البحري ممتد من السعودية، في فترة ما قبل الحرب، ومع بداية الحرب تعرض لأضرار وخرج عن الخدمة».

الى ذلك توقعت مصادر فنية اصلاح الخلل خلال الـ 24 ساعة القادمة ، وقالت ان المشكلة ليست في اليمن فقط وسيتم إصلاحها.

وبحسب ذات المصادر فان تدهور خدمة الانترنت بسبب تعرض الكابل البحري للعطل ،تضررت منه عدة دول ،منها الكويت والسعودية واليمن والسودان .

واليوم الاحد قالت وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها بأنه تم استعادة لينك بسعة 20 جيجا كحل اسعافي لانقطاع الانترنت في اليمن.