هكذا علق ترامب على وفاة السلطان قابوس 

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "حزنه الشديد" لوفاة السلطان قابوس، مشيدًا بـ"شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة".
وقال ترامب في بيان "ميلانيا وأنا شعرنا بحزن شديد عندما علمنا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد". وأضاف "لقد جلب السلطان قابوس السلام والازدهار إلى بلده وكان صديقًا للجميع". ووصف ترامب السلطان قابوس بأنه "شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة عمل مع تسعة رؤساء أميركيين مختلفين".