نزع 1448لغم خلال الأسبوع الأول من 2020

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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يواصل مشروع «مسام» لنزع الألغام ، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده المتواصلة في اليمن، والهادفة إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زعتها مليشيات الحوثي.

وتمكن المشروع حتى الآن من انتزاع أكثر من 122 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية، في مختلف المحافظات. وخلال الأسبوع الأول من عام 2020م ، تمكن المشروع من انتزاع 8 ألغام مضادة للأفراد و721 لغما مضادا للدبابات و18 عبوة ناسفة و901 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1448 لغما متنوعا خلال ذات الأسبوع.

وثمن عضو مجلس النواب مفضل الأبارة جهود السعودية حكومة وشعباً في دعم اليمن والشعب اليمني، مشيرا إلى أن هذه الأيادي البيضاء تمد يد الإنقاذ لليمنيين من جديد من خلال مشروع «مسام» لنزع ملايين الألغام التي زرعها عملاء إيران في الثرى اليمني الطاهر، وأصبحت تهدد ليس فقط حاضر اليمنيين وإنسانهم، بل تستهدف مستقبلهم، ومواشيهم، وكل الحياة في اليمن.

وأضاف أن المملكة تمد يد العطاء والخير لأشقائها في اليمن من خلال مشاريع مركز الملك سلمان الإغاثية والدوائية والغذائية لإيواء نازحهم وتطبيب مريضهم وإشباع جائعهم.

وقال إن ما تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن هو تجسيد أصيل للقيم العربية الإسلامية الأصيلة التي يمثلها بلد الحرمين الشريفين ملكا وحكومة وشعبا.