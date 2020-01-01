اليمن ممنوع من التصويت في الأمم المتحدة

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فقدت 10 دول بينها اليمن، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك في مؤتمر صحافي إن "10 أعضاء راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة.
وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين.
وأشار المتحدث إلى أن الدول العشر المعنية هي "إفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن".
وذكّر بأنه في "أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الجمعية العامة أنه بإمكان جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب وفي الصومال الاحتفاظ بحقها في التصويت بالجمعية العامة حتى نهاية الدورة" الحالية في سبتمبر (أيلول).
وينص البند 19 على أنه يمكن للجمعية العامة السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.
وتبلغ موازنة عمل الأمم المتحدة حوالى 3 مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام 6 مليار دولار.