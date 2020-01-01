تفاصيل عملية عسكرية أمريكية لاستهداف ضابطا إيرانيا في اليمن

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت مسؤولا عسكريا إيرانيا الأسبوع الماضي، لكنها فشلت في قتله.
وأوضحت الصحيفة أن الغارة الجوية الفاشلة في اليمنكانت موجهة ضد عبد الرضا شهلاي المسؤول فيفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومنظم تمويل الميليشيات الحوثية، التي تدعمها إيران.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن الضربة نُفذت في نفس اليوم الذي قتلت فيه الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة في بغداد.
وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق بشأن الضربة الفاشلة في اليمن، والتي تحدثت عنها أول مرة صحيفة واشنطن بوست.