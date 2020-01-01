الجيش الوطني يحرر 14موقعا في جبهة الفاخر بالضالع

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حققت قوات الجيش في جبهات الضالع، تقدمات كبيرة في جبهة الفاخر واستعادة 14 موقعاً في منطقتي مرخزة وبيت الشرجي والوصول إلى مشارف معسكر الحساحس شمال قعطبة.
ودارت معارك عنيفة وضارية، بين قوات الجيش والمقاومة ومليشيات الحوثي الإنقلابية، استمرت من مساء الجمعة وحتى ظهر السبت استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وقال العقيد نصر البرش عمليات اللواء 83 مدفعية أن قوات المشتركة احكمت سيطرتها على حبيل العبدي بالكامل ومثلث الفاخر بيت الشرجي والوصول إلى مشارف معسكر الحساحس القريب من بيت الشوكي.
وخلال معركة التحرير استشهد أحد قيادات اللواء ثلاثين مدرع العقيد عبدالسلام الأصهب، فيما لقي العشرات من مسلحي الحوثي مصرعهم