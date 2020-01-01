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هزيمة حديدة للحوثيين على أطراف مارب

الأحد 12 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - مارب
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 قالت مصادر ميدانية في مأرب إن قوات الجيش الوطني أفشلت السبت هجوماً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش احبطت هجوماً حوثياً في مديرية صرواح غربي مأرب ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وشاركت مدفعية الجيش الوطني في إفشال الهجوم واستهدفت آليات ومواقع مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من الجبهة. وتدور مواجهات بين الحين والآخر في عدد من المواقع غرب مأرب تتكبد فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

 
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