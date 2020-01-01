واشنطن تقرر ترحيل سعوديين من اراضيها.. بعد حادثة إطلاق النار

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قالت وسائل إعلام أمريكية إنه سيتم ترحيل أكثر من عشرة عسكريين سعوديين يتدربون في منشآت عسكرية أمريكية من الولايات المتحدة، بعد مراجعة أعقبت إطلاق النار المميت الشهر الماضي في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا.
وحسبما ذكر تقرير لشبكة CNN الأمريكية، قال مصدران مطلعان إن هؤلاء السعوديين ليسوا متهمين بمساعدة الملازم الثاني في سلاح الجو السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أمريكيين في إطلاق النار في ديسمبر/كانون الثاني، لكن يشتبه في أن بعضهم له صلات بحركات متطرفة.
ولفتت الشبكة إلى أن متحدثين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رفضوا التعليق على التقرير.
وقالت "سي إن إن"، إن حوالي عشرة من المتدربين السعوديين في قاعدة بنساكولا كانوا محتجزين حيث يُحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطلاق النار باعتباره هجوما إرهابيا محتملا".
وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدأت مراجعة لجميع المتدربين العسكريين السعوديين في البلاد، وعددهم حوالي 850 طالبا.
. لم يتم توجيه اتهام لأي منهم..
وأوضحت الشبكة الأمريكية إنه لم يتم توجيه اتهام إلى أي من المتدربين السعوديين كجزء من التحقيق. وكانت الدفاع الأمريكية قالت، 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الطلاب السعوديين لا يشكلون تهديدا على أمريكا، مشيرة إلى أن مراجعة الطلاب السعوديين، بعد واقعة إطلاق النار في قاعدة أمريكية، أظهرت أنه لا توجد أية "تهديدات" حاليا