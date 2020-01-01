الدكتوراه في فلسفة اللغة الإنجليزية للباحث عبدالواحد نعمان الزعزعي

السبت 11 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس _ خاص

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منحت جامعة الدكتور بابا صاحب امبدكار مارثواد أورنج آباد الهند الباحث عبدالواحد نعمان الزعزعي درجة الدكتوراه في فلسفة اللغة الانجليزي (تخصص أدب) وذلك عن رسالته الموسومة " ذاكرة الوطن وأزمة الهوية: دراسة في روايات مختارة لــ سامية سراج الدين وسوزان أبو الهوى وديانا أبو جابر" وقد هدف البحث لدراسة موضوع ذاكرة الوطن وأزمة الهوية في عدد من الروايات العربية الأمريكية المكتوب باللغة الإنجليزية، وركزت الدراسة على قضايا جدلية في خطاب ما بعد الإستعمار في كتابات العرب الأمريكيين، كما تناولت الدراسة تاريخ الهجرة العربية الى أمريكا ومراحل تطور الأدب العربي الأمريكي كأدب إثني منذو ظهوره حتى مرحلته المعاصرة وبينت ما بذله الكتاب العرب الأمريكيين من جهود في مناقشة تلك القضايا في كتاباتهم من خلال النص السردي في أدب لا يزال في مرحلة التشكل والتطور ويتناول تجربة وأدب المهاجرين العرب ويبحث في بيئتهم الدينية والإجتماعية والسياسية ويخوص في خطابهم وتجربتهم السياسية والإجتماعية من خلال تحليل خطابهم كمحاولة لتسديد الفجوة الذي صنعها الخطاب الغربي تجاه القضايا العربية. وناقشت الدراسة موضوع الشتات الفلسطيني وكيف تناول السرد المقاوم معاناة الفلسطينين في المنفى بعد نكبة 1948 م وكيف غدا الوطن بالنسبة لهم إما خيمة أو مخيم في ما وراء الحدود أو سجن كبير في الداخل الفلسطيني يتعرض فيه شعبٌ كامل للحصار والقتل والتجويع. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن الأدب العربي الامريكي مر بثلاث مراحل هي مرحلة الظهور والمرحلة الإنتقالية ومرحلة الثراء والإزدهاره ولكل مرحلة عوامل أثرت فيه وفي ميوله وموضوعاته، كما توصلت الدراسة الى اختلافات جذرية بين مدرسة الريحاني ورفاقة والمدرسة الحديثة للكتاب المعاصرين من خلال القضايا والأجناس والمواضيع والأساليب والميول الأدبية، ووجدت الدراسة أن هوية العرب الأمريكيين معقدة وتخضع دائماً لعدة عوامل وعمليات لاعادة تشكيل وتهجين وأن كل الشخصيات في الروايات التي تم دراستها تعاني من الإغتراب أو ازمة الهوية او ازدواجيتها وأن الأسباب الرئيسية لأزمة الهوية في الشخصية العربية الأمريكية ترتبط بإبعاد ثقافية ودينية وإجتماعية وسياسية حيث تظهر الهوية في شخصيات الروايات المدروسة ممزقة بين هويتين وثقافتين وعالمين، وتجسد الروايات واقع العرب الأمريكيين في المجتمع الغربي وكيف يصبح العربي مشتت بين هويتين فهو عربي في بيته أمريكي في عمله أو في الشارع. وأوصت الدراسة بضرورة تبني خطاب وسرد عربي مقاوم ومواجه للخطاب الغربي الذي يسعى لفرض هيمنته الثقافية على ثقافاتنا العربية الأصيلة وبموازاة لهيمنته الإقتصادية والسياسية والعسكرية القائمة تجاه العالم العربي. تكونت لجنة المناقشة من البروفيسور اتّام امبوري رئيس اللجنة ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة والدكتور سامي صديقي أستاذ الأدب في جامعة ام. اي. يو. حيدر آباد ممتحنًا خارجيًا والدكتوره شيلي استهنا المشرف العلمي للباحث وحضر المناقشة زملاء الباحث بالجامعة من الطلاب اليمنيين والهنود. الجدير بالذكر أن الباحث نعمان له العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات المنشورة في عدد من المجلات العلمية والمواقع اليمنية والعربية والدولية.