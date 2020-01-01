وزير الاعلام يزف بشارات وردية بخصوص عدن والمجلس الانتقالي ويشكر 3من أمراء السعودية

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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قال وزير الاعلام معمر الارياني ان التوقيع على اتفاق مصفوفة الإجراءات العسكرية والأمنية لتنفيذ اتفاق الرياض برعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية وفي إطار فريق المتابعة والتنسيق المشترك، يضع مدينة عدن وقاطنيها كـ "مدينة خالية من السلاح" أمام مرحلة جديدة بعد عقود طويلة من دورات الصراع والعنف وعدم الاستقرار السياسي

. وأوضح وزير الاعلام أن العاصمة المؤقتة عدن على عتبات مرحلة جديدة يسودها الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والتنمية والنماء والازدهار والمستقبل المشرق الذي ستؤسس له المشاريع التنموية ومشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والمتنفسات العامة، وفقا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

‏وأشار الارياني إلى ان الاتفاق الذي يشرف على تنفيذه فريق المتابعة والتنسيق الميداني المشترك في عدن برئاسة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يتضمن سحب وخروج كافة التشكيلات العسكرية من مدينة عدن الى مواقع مختارة تمهيداً لتوجهها نحو جبهات القتال خلال مدة أقصاها 20 يوم لتحل محلها قوات الأمن، مع بقاء اللواء الأول حماية رئاسية لحماية رئيس الدولة والمؤسسات السيادية، وجمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة عبر لجان مشتركة.

‏وأضاف ان الاتفاق يتضمن تبادل أسرى أحداث أغسطس من الجانبين يوم غداً عبر قوات الواجب السعودية، وإصدار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قرار تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن بعد التشاور خلال الفترة المحددة. ‏وحيا الارياني بإجلال واكبار القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في إدارة الأزمة بما يحفظ الامن والاستقرار في المحافظات المحررة وحقن دماء اليمنيين وحشد كافة الجهود والإمكانات نحو مواجهة المشروع الإيراني واداته الحوثية، كما ثمن جهود اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية. ‏وأشاد الارياني بالدور الأخوي الصادق والتاريخي لأشقائنا في المملكة العربية السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وثمن الارياني عاليا الرعاية الكريمة لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وإشراف سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وجهود سمو الأمير فهد بن تركي قائد القوات المشتركة المسئول عن الجانب العسكري والأمني.