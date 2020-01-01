قوات سعودية ضخمة تنتشر في ”شبوة“ بعد ساعات من وصولها عير منفذ ”الوديعة“

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نشرت القوات السعودية العاملة ضمن التحالف العربي، الجمعة 10 يناير/كانون الثاني، آليات عسكرية جديدة في مواقع استراتيجية بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).
وقالت مصادر عسكرية، إن قوات عسكرية تضم آليات ومدرعات وصلت مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بعد قدومها عبر منفذ الوديعة.
وستعمل تلك القوات على تأمين تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية، وما يسنى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الامارات.
وقالت المصادر، أن القوات تمركزت في محور عتق وفي مطار المدينة، مشيرا إلى خطة سيتم البدء بها خلال الأيام القادمة، ضمن خطط إعادة الانتشار في المحافظة.
وفي وقت سابق أعلن مستشار رئيس الجمهورية، أحمد عبيد بن دغر، وسفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، عن ابرام اتفاق تفصيلي بين الحكومة والانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض.
وينص الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة، وتبادل الأسرى بي الجانبين وتعيين محافظ جديد ومدير أمن للعاصمة عدن.