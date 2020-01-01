بن دغر يكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص الخطوات العسكرية والأمنية والانسحابات مع المجلس الانتقالي

الجمعة 10 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - مارب

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أكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، انه تم الاتفاق على كثير من الخطوات العسكرية والأمنية والسياسية والذي سيجري تنفيذها بالتزامن مع تعيين محافظ ومدير أمن عدن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عنها.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير البريطاني مايكل أرون لمناقشة عدد من القضايا الهامة ومنها تنفيذ اتفاق الرياض.

ولفت الدكتور بن دغر الى حرص الرئيس على نجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم تحقق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ويحافظ على وحدة اليمن وينهي الصراعات الداخلية ويوجه المعركة باتجاه العدو الحقيقي وهو المشروع الانقلابي.

كما أكد أن تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه ينهي الصراعات العسكرية داخل عدن وما جاورها من المحافظات..

مشيدًا في هذا الإطار بالدور الذي قام به فخامة رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في دعم ورعاية اتفاق الرياض.

وقال " نحن بحاجة اليوم إلى سلامًا عادل وشامل وحقيقي يكمن في تنفيذ مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محليًا ودوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، في ظل شرعية قائمة لا ينبغي التفكير في التخلي عنها قبل إقرار الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات".

ودعا الدكتور بن دغر ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعودة إلى طاولة الحوار والتخلي عن مشروعهم الإيراني وبتمسكهم بالجمهورية والدولة الاتحادية الأمر الذي سوف يختصر الكثير من الوقت نحو تحقيق السلام الذي يتطلع اليه شعبنا اليمني.

. من جانبه أكد السفير البريطاني موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقراره اليمن..مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة السياسية من قبل فخامة الرئيس لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض. وأكد ان بلاده تدعم الحلول السليمة وفقا لمرجعيات الحل الثلاث المتفق عليها.. كما تدعم الجهود المشتركة للأشقاء في المملكة، والأطراف الموقعة على اتفاق الرياض.. لافتا الى أن تحقيق الاستقرار في عدن أمر يهم المجتمع الدولي.