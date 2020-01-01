عاجل : الكشف عن سبب انقطاع وبطء خدمة الانترنت في اليمن معين عبد الملك يكشف شكل ومهام الحكومة القادمة وكيف سيتم اختيار الوزراء الجدد الاستخبارات تكشف عن تحركات حوثية خطيرة مع عدد كبير من الخبراء الايرانيين بعد مقتل سليماني ليس امريكيا ولا انجليزيا .. اقوى جواز سفر في العالم في 2020 واليمن ضمن قائمة الدول الأسوأ 9 علامات على احتياج جسمك للماء بدعوى الاختلاط.. الحوثي يسحب تراخيص 70مدرسة بصنعاء 6نصائح للحفاظ على ذاكرة حادة وقوية قريبا.. بطارية ستشحن هاتفك لخمس أيام عندما يصبح الذكاء لعنة.. مشكلات الأذكياء؟ مقتل قيادي حوثي كبير في جبهة الفاخر بقعطبة وعدد من مرافقيه
تشهد اغلب مناطق اليمن منذ ساعات اليوم الخميس انقطاع لخدمة الأنترنت وبطء كبير في الخدمة بسبب خروج أكثر 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج اليمن.
وقال مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن في صنعاء بأن عدد كبير من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن .
وأوضح المصدر بأن هناك جهود حثيثة لمتابعة اصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل.