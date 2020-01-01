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عاجل : الكشف عن سبب انقطاع وبطء خدمة الانترنت في اليمن

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات
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تشهد اغلب مناطق اليمن منذ ساعات اليوم الخميس انقطاع لخدمة الأنترنت وبطء كبير في الخدمة بسبب خروج أكثر 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج اليمن.

وقال مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن في صنعاء بأن عدد كبير من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن .

وأوضح المصدر بأن هناك جهود حثيثة لمتابعة اصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل.

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