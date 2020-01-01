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9 علامات على احتياج جسمك للماء

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - منوعات
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قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه ‫غال إنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل بالجسم من خلال ملاحظة بعض ‫الأعراض. ‫وأوضحت غال أن الأعراض تتمثل في: 1- الصداع.

2- الدوار.

3- ضعف التركيز.

4- آلام الكلى.

5- تراجع كمية البول.

6- اللون الداكن والرائحة النفاذة للبول.

7- الإمساك والقوام الغليظ للبراز.

‫8- جفاف وتشقق الشفاه.

9- ظهور التجاعيد على ‫ظهر اليد والساعد والفخذ. ‫

وأشارت غال إلى أن قلة السوائل بالجسم ترجع في الغالب إلى تراجع الشعور ‫بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض، مشددة على ضرورة ‫إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا.

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