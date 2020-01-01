بدعوى الاختلاط.. الحوثي يسحب تراخيص 70مدرسة بصنعاء

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت مصادر تربوية ، إن مليشيات الحوثي تستعد لسحب تراخيص سبعون مدرسة أهلية بالعاصمة صنعاء بذريعة وجود اختلاط. وبحسب وثائق حصلت عليها - الصحوة نت – فإن مدير منطقة السبعين التعليمية القيادي الحوثي محمد حسين الشامي، رفع مذكرات إلى مدير مكتب التربية والتعليم، ومدير التعليم الاهلي بأمانة العاصمة، يطالب فيها بسحب التراخيص من 70 مدرسة تحت ذريعة وجود اختلاط.

وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي تهدف من خلال التهديد بسحب التراخيص لابتزاز المدارس الأهلية التي ترفض تدريس المناهج الطائفية، وإجبارها على ذلك، بالإضافة إلى ابتزازاها مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.

مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء، قالت في وقت سابق إن مليشيات الحوثي تعتزم إغلاق عدد من المدارس الاهلية بحجة قيامها بتدريس المقررات القديمة، ورفض اعتماد المناهج الطائفية. وتواصل مليشيات الحوثي التضييق على المدارس الأهلية، وتكثيف الضغوط عليها لإجبارها على تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات الطائفية وفرض فكر طائفي على أطفال المدارس في المحافظات التي يسيطرون عليها.