6نصائح للحفاظ على ذاكرة حادة وقوية

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - منوعات

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كثير منا يتعرض للنسيان من حين لآخر، وهو أمر طبيعى، لكن فقدان الذاكرة بشكل مستمر هو أحد العلامات الرئيسية للخرف، وهو مجموعة من الأعراض التى تؤثر على الذاكرة والتركيز والزهايمر هو أحد أنواع الخرف، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز النصائح التى تساعدك فى الحفاظ على ذاكرة قوية وحادة، وفقاً لموقع bewellbuzz.

نصائح للحفاظ على ذاكرة حادة وقوية قوة الذاكرة قوة الذاكرة

مراقبة مشاكل السمع

نظرًا لأن فقدان السمع عادة ما يكون عملية تدريجية، فإن الكثير من الناس لا يدركون مستوى فقدان السمع الذي يعانون منه، هذا الفقدان البطيء هو شيء يتكيف معه العديد من الأشخاص تلقائيًا بينما لا يدركون أبدًا أنهم يعانون من شكل خفيف إلى معتدل من فقدان السمع حتى يتطور إلى حالة أكثر حدة.

نظرًا لأن فقدان السمع على أي مستوى يمكن أن يؤدي إلى تسريع تدمير أنسجة المخ وفقدان الذاكرة إلى حد كبير. إحدى طرق مكافحة فقدان الذاكرة المتعلقة بفقدان السمع هي الدخول في اختبارات سمعية سنوية منتظمة.

يعاني العديد من البالغين الذين تتراوح أعمارهم من 50 عامًا من صعوبة في السمع، وكذلك أولئك الذين يحبون حضور الحفلات الموسيقية أو استخدام سماعات الأذن بانتظام. الاختلاط مع العائلة والأصدقاء لا يمكن تحسين صحتك النفسية فقط من خلال التواصل الاجتماعي مع عائلتك وأصدقائك، ولكن الباحثين رأوا أن التنشئة الاجتماعية هي جانب مهم لحماية الدماغ من تدهور الذاكرة.

يكون الدماغ أكثر نشاطًا وأنت تتواصل، حيث أن التواصل يخلق المزيد من الاتصالات لتخزين ذكرياتك وتفاعلاتك. إذا كنت لا تعيش بالقرب من عائلتك وأصدقائك، فقد يكون من الصعب العثور على أصدقاء جدد للتواصل معهم، خاصة وأن لدينا المزيد من المسؤوليات.

التمارين الرياضية

كشفت العديد من الدراسات أن ممارسة التمارين، سواء كان ذلك بشكل متقطع أم ثابت، يساعد فى تحسين الذاكرة، ومع ذلك ، عندما يكون التمرين غير متناسق، فمن المحتمل أن يكون أداءً جيدًا أقل من ممارسة الرياضة الروتينية المنتظمة.

الحفاظ على جدول نوم جيد

نحتاج إلى النوم لعدة أشياء، حيث أن النوم يساهم فى علاج دماغنا لأنشطتنا اليومية؛ خلال النوم يعمل المخ على تنظيم التعلم؛ ويتم تنفيذ المهام الأخرى المتعلقة بالذاكرة أثناء النوم. إذا كنت محرومًا باستمرار من النوم الذي تحتاجه، فقد تعاني من فقدان تدريجي للذاكرة. يجب أن ينام البالغون ما بين 7 إلى 9 ساعات في الليلة من أجل صيانة مثالية للذاكرة، حيث يحتاج المراهقون إلى 9-10 ساعات ويحتاج الأطفال الأصغر سناً في أي مكان من 10 إلى 14 ساعة.

مراقبة ما تأكله

ما تأكله لا يؤثر فقط على صحتك البدنية، ولكن من المؤكد أن نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر على وظائفك الإدراكية. تتحول الكربوهيدرات البسيطة سريعًا إلى جلوكوز (سكر) ، وبمجرد اختفاء الاندفاع الناتج عن السكر، يبقى عقلك يشعر بالتباطؤ، بعض الأطعمة الداعمة للذاكرة هي: -السمك. -الأفوكادو. -الحمضيات. -المكسرات. -الحبوب.

اجعل دماغك نشطة

حاول تعلم أشياء جديدة، مثل تعلم اللغة أو الانخراط في الهوايات التى تفضلها، سيخلق عقلك المزيد من اتصالات الذاكرة. يساعد ذلك عقلك بسهولة أكبر على الوصول إلى ذكرياتك القديمة، حيث يشارك الدماغ بنشاط في الوقت الحاضر.