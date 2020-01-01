مقتل قيادي حوثي كبير في جبهة الفاخر بقعطبة وعدد من مرافقيه

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر خاصةل"مأرب برس" أن قياديا حوثيا كبيرا لقي مصرعه في جبهة الفاخر وجرح معه آخرون مساء أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر أن القيادي أمير علي يحي المقداد لقي مصرعه مع خمسة من مرافقية إثر المواجهات المندلعة في الجبهة، وقد تم رصد جثثهم في مستشفى الثورة في إب.

وقالت مصادر أخرى أن عدد من القتلى والجرحى وصلوا إلى عدد من مستشفيات مدينة إب وكلهم قادمون من جبهة الفاخر، حيث تم رصد جثة القيادي الحوثي المدعو المقداد في مستشفى الثورة وخمسة اخرين، بينما وصلت جثة قتيلين إلى مستشفى الرجاء وعدد كبير من الجرحى وصلوا إلى مستشفى المنار في المدينة.

يذكر أن القيادي الحوثي قتل بعد وصوله على رأس تعزيزات قبل يومين إلى جبهة الفاخر وعاد اليوم إلى مشفى الثورة جثة هامدة.