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قتل زوجته وشقيقها وإصابة 4 من الأسرة بصنعاء

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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أفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وشقيقها، وإصابة أربعة من أفراد أسرتها على يد زوجها في حي سعوان بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر ان الحادثة وقعت، إثر خلاف عائلي بين الزوج وزوجته، ورفض أهلها إعادتها لمنزله، بعد مغادرته مع أطفالها.

مشيرة الى أن الزوج أقتحم منزل العائلة، بالسلاح وأطلق النار على كافة أفراد العائلة. وأكد شقيق المجني عليها قسم السوري أن الجريمة جنائية بحته.

وأوضحت المصادر ان الحادثة وقعت، إثر خلاف عائلي بين الزوج وزوجته، ورفض أهلها إعادتها لمنزله، بعد مغادرته مع أطفالها.

مشيرة الى أن الزوج أقتحم منزل العائلة، بالسلاح وأطلق النار على كافة أفراد العائلة. وأكد شقيق المجني عليها قسم السوري أن الجريمة جنائية بحته.

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