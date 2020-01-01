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لليوم الرابع الإضراب يشل مدارس عدن

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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واصل المعلمون الاضراب في عدن لليوم الرابع التوالي , ما ادى الى توقف العملية الدراسة وتعثر بدء الفصل الدراسي الثاني.

وجاء الاضراب بعد دعوات لنقابة المعلمين والتربويين في المحافظات الجنوبية للمطالبة بتسوية اوضاع المعلمين ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم، وصرف العلاوات .

وكان معلمو وادي حضرموت، قد بدأوا الأحد الماضي إضراباً للمطالبة بحقوق مالية ووظيفية , ما ادى الى اغلاق المدارس وتوقفها عن العمل .

وكانت لجنة تابعة للمعلمين في وادي حضرموت، قد دعت لإضراب شامل حتى تحقيق كافة مطالب المعلمين.

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