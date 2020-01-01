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إعتقال قيادي في الإنتقالي بأبين بتهمة ترويج المخدرات

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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قال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن قوة أمنية اعتقلت قيادياً في فرع المجلس الإنتقالي الجنوبي في مديرية رصد - يافع- التابعة لمحافظة أبين جنوبي البلاد بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة.

وقال المصدر إن شرطة مديرية رصد اعتقلت علي عبد الرب الذي يشغل نائب رئيس المجلس الانتقالي في المديرية بعد ثبوت بيعه لمواد مخدرة داخل صيدلية يملكها في المدينة.

وأشار المصدر إلى ان عبد الرب اعتقل ثم نقل إلى مركز شرطة المديرية لبدء تحقيق معه حول الواقعة

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