تقرير سرِّي: الحوثيون لم ينفذوا هجمات منشآت النفط في سبتمبر الماضي

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفاد تقرير سري‭‭‭‭ ‬‬‬‬للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء أن حركة الحوثيين باليمن لم تنفذ الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية في سبتمبر أيلول مما يعزز الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات.

واتهمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية إيران بتنفيذ هجوم 14 سبتمبر أيلول على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص رافضة إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجمات. ونفت طهران ضلوعها في أي هجوم.

وقال تقرير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن إنه ”على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك فإن قوات الحوثيين لم تنفذ الهجمات على أبقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019“.

وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد وقيام طهران بالرد بإطلاق صواريخ على منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق.