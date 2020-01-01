عاجل..قصف صاروخي جديد يستهدف مقرا حكومياً هاماً بالعراق.. والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

الخميس 09 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وكالة "سبوتنيك"الروسية بأن قصفا استهدف مقر الحكومة العراقية، وأن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، قوله بتعرض المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وحسب المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- فإن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف.

وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية.

وكشف مصدر أمني عراقي لمراسلتنا الأحد الماضي 5 يناير/ كانون الثاني، أن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

وقامت إيران فجر اليوم باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وأعلن العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية