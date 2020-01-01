إعلان سار من البنك المركزي لموردي السلع الغذائية

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكد البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الأربعاء، عن استمراره في توفير العملة الصعبة لموردي السلع الغذائية الغير مشمولة بالوديعة السعودية، وبسعر صرف 570 ريال للدولار الواحد.

وقال البنك في بيان له، "إنه تمّ اليوم الأربعاء، إجراء مصارفة لجميع طلبات السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية، وبسعر صرف 570 ريال/دولار أمريكي، وبما يتوافق مع الآلية المتبعة في ذلك، والتي تمتاز بسهولة وسرعة الإجراءات".

وأكد البنك المركزي اليمني "استمراره بتوفير العملة الصعبة لكافة مستوردي السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية وبسعر تشجيعي أقل من سعر السوق".

وحذر البنك في هذا الصدد، "من أي دعوات أو اجراءات من شأنها الأضرار بالعملة الوطنية والاقتصاد اليمني ككل".

وأشار إلى أن "هذه المساعي تأتي في إطار حرص البنك على تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة لمستوردي السلع الغذائية".

وأدى القرار الذي اتخذه الحوثيون في صنعاء الشهر المنصرم بشأن رفض التعامل مع العملات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الدولار خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وارتفاع أسعار الحوالات إلى نحو 6 %.

ويشهد الريال اليمني هبوطاً حادا في أسعاره مقابل العملات الأجنبية، وسط مخاوف من انهيار سعر العملة، وقرب نفاذ الوديعة السعودية المحددة بـ 2 مليار دولار.