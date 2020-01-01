نيران الجيش تقضي على قيادي «حوثي»

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش الوطني غربي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

واستهدفت قوات الجيش، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة "بتار"، بمنطقة حجر، غربي المحافظة

وأسفر الاستهداف عن مصرع القيادي في المليشيا الحوثية المدعو أبو هادي البنوس، مع عدد من العناصر الحوثية، وجرح آخرين وفقاً لموقع الجيش سبتمبر نت.