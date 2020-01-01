تحرك جديد لـ«الشرعية»لتصنيف مرتزقة «طهران» فرع«اليمن» كحركة إرهابية.. تفاصيل دعوة عاجلة الى مجلس الأمن الدولي

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم الاربعاء المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن إلى سرعة تصنيف مرتزقة طهران “مليشيا الحوثي الانقلابية” كحركة إرهابية ودعم جهود الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزير الإرياني قولة بان مليشيا الحوثي حاولت مؤخرا ضمن إستراتيجية توزيع ولعب الأدوار تضليل المجتمع الدولي بالترويج لخدعة وجود تيارين داخل المليشيا.

وطالب الإرياني بسرعة العمل على تصنيف المليشيا الحوثية كحركة إرهابية ومنع تنقل وسفر عناصرها وقياداتها وتجميد أصولها وأموالها، ودعم جهود الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الامن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني.

‏وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نجحت بالفعل في إقناع المجتمع الدولي بهذه الخدعة وبإمكانية تحجيم التطرف لصالح الاعتدال والفصل بين الحوثي وايران للمضي في مسار سياسي لحل الأزمة، بينما هدفها الحقيقي كان المزيد من المراوغة وكسب الوقت لتعويض خسائرها وترتيب صفوفها.

وأكد انه و‏مع سقوط العقل المدبر للمد الفارسي في المنطقة سقط كل هذا المشروع واتضح للجميع حقيقة أنه لا وجود لتمايز داخل المليشيا وأن الحوثية بذرة ايرانية شيطانية “خالصة”، ونسخة أكثر تطرفا من مليشيا حزب الله اللبناني والحشد الشيعي العراقي.

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لإدراك هذه الحقيقة والتعامل مع مليشيا الحوثي على قدم المساواة مع باقي الأذرع الايرانية في المنطقة.