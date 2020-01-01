والدة القتيل تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها وتكشف تفاصيل جديدة

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شنت والدة الشاب السوري القتيل، الذي اقتحم منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، هجومًا شرسًا على الأخيرة وزوجها، مستنكرة تصريحات نانسي عجرم التي أنكرت عمل الشاب في فيلتها.

وكشفت والدة القتيل، خلال تسجيل صوتي أذاعته شبكة شام الإخبارية السورية، استنكارها من تصريحات نانسي عجرم التي أنكرت عمل الشاب في فيلتها، وأشارت والدة المقتول إلى أن ابنها لم يعمل لدى الفنانة أو زوجها بشكل مباشر، بل كان أجيرًا لدى أشخاص آخرين، لذا تمكن من دخول الفيلا دون اعتراض الحراس.

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وأكدت والدة المقتول أن الشخص الملثم الذي يظهر في الفيديوهات الملتقطة بكاميرات المراقبة ليس بابنها؛ لأن الشخص الظاهر في الصور غير ملابسه من الأبيض للأسود، وهذا ليس منطقيا.

وتساءلت والدة الشاب المقتول، إن كان ابنها لصا بالفعل لماذا لم يتم استهدافه بطلقة واحدة أو اثنان أو ثلاثة، ولماذا 16 طلقة صوبت نحو ابنها، علمًا بأن عدد طلقات خزينة الرصاص هو 12 طلقة، أي أن زوج نانسي عجرم قام بتغيير الخزينة ليمطر جسد الشاب السوري بالرصاص.

وعلقت الوالدة متأثرة «ابني راح ببلاش»، مبدية تعجبها لما قاله زوج نانسي عجرم، إن المقتول قال له «يا أستاذ فادي»، فكيف لص يدعو غريمه بلقب أستاذ.

وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم (زوح نانسي عجرم) في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة اللبنانية.