إيران تكشف عن أول مدينة خليجية سيطالها التدمير بصواريخها

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هدّد الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء بضرب "إسرائيل" و"حكومات حليفة" للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "إذا تحركت المقاتلات الأمريكية من قاعدة الظفرة لقصف إيران فعلى الإمارات أن تودع عهد الانتعاش الاقتصادي والسياحي".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قيادات في الحرس الثوري قولها: “سنقصف مدناً إماراتية إذا تحركت طائرات أمريكية لقصف إيران من الإمارات، (..) طائرات أمريكية تحلق فوق قاعدة الظفرة بالإمارات ومستعدون لقصف القاعدة إذا استهدفتنا”.

وأشارت إلى أن قيادات الحرس الثوري هددوا بـ”موجة ثالثة من الصواريخ تدمر دبي وحيفا إذا ردت واشنطن على الهجوم”، في إشارة لهجوم شنته طهران على قاعدة عسكرية في العراق في وقتٍ متأخر مبكر من صباح اليوم.

وقال مراسل "NBC News" علي آروزي: "إيران تقول إن الموجة الثالثة من الصواريخ ستدمر دبي وحيفا، وستنطلق في حال وجود رد أمريكي".

من جهته قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الإمارات الأربعاء إن التمركز الأمني الأمريكي في البلاد لم يتغير.

وأضاف المتحدث لرويترز "التمركز الأمني الأمريكي في الإمارات لم يتغير".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت أن طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه إيران.

وقالت صحيفة "صبح" الإيرانية إن ست طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "نحذر حلفاءنا الذين يستقبلون قواعد أمريكية باستهداف تلك القواعد إذا انطلق منها هجوم ضدنا".