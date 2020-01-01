دولة تقرر إعدام 10 آلاف جمل بسبب ضررها على البيئة!

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 434

قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن السلطات الأسترالية قررت إعدام أكثر من 10 آلاف جمل بسبب أضرارها على البيئة. وبحسب التقرير سيتم إطلاق النار على الجمال من قبل خبراء محترفين في القنص، وسوف تنفذ العمليات من طائرات الهليكوبتر.

وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لقتل الجمال هو لمنعها من شرب الكثير من المياه في جنوب أستراليا المنكوبة بالجفاف، حيث سيبدأ إطلاق النار يوم الأربعاء وفقا للتقرير.

واشتكى السكان المحليون من أن الجمال تسببت بخراب داخل مناطقهم لأنها تبحث عن أي مصدر للمياه، بما في ذلك الصنابير والخزانات.

وقالت ماريتا بيكر عضو المجلس المحلي "لقد تعثرنا في ظروف حارّة وغير مريحة ونتنة، ونشعر بتوعك، لأن الجمال تتسبب بأضرار حيث تدخل وتهدم الأسوار وتدخل المنازل وتحاول الوصول إلى المياه من خلال مكيفات الهواء" .

وقال متحدث باسم وزارة البيئة والمياه في جنوب أستراليا إن الأعداد المتزايدة من الإبل تسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية، وزادت المخاطر على الأسر والمجتمعات، وارتفع الضغط على مناطق الرعي ووصل الحال إلى أَن بعض الإبل تموت من العطش أو تدوس بعضها للوصول إلى المياه".

ومن المتوقع أن تستغرق العملية 5 أيام. وتقدر عدد الجمال الموجودة بنحو 1.2 مليون جمل في جميع أنحاء أستراليا.

ومن المقرر ترك جثث الجمال حتى تجف قبل حرقها أو دفنها، حسب ما ذكر التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الجمال دخلت إلى أستراليا عن طريق الهند وأفغانستان خلال القرن التاسع عشر وكانت تستخدم للنقل والبناء.

وأوضح التقرير أنه إذا لم تتم إعدام الجمال، فإن أعدادها سوف تتضاعف كل ثماني إلى 10 سنوات.

وتأتي هذه العملية وسط تقديرات تشير إلى وفاة ملايين الحيوانات في حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء أستراليا.

ويخشى خبراء الحفاظ على البيئة وخبراء الحياة البرية من أن حرائق الغابات ربما تكون قد قضت على أنواع كاملة من الحيوانات.