عبدالملك الحوثي يدخل خط المواجه مع أمريكا ... انتقاما للحج قاسم

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قال زعيم المليشيات الحوثية في اليمن المدعو عبدالملك الحوثي مساء اليوم، الأربعاء، إن الدور الأمريكي له دور أساسي فيما اسماه " العدوان على اليمن" إشرافا وإدارة وحماية سياسية وأسلحة تدميرية.
وجاءت تصريحات الحوثي، في الذكرى السنوية للشهيد، التي ذكر فيها أنه لولا التدخل الأمريكي وإدارتها للعدوان على اليمن لما وقع هذا العدوان.
كما جدد تغزله بإيران قائلا إيران الجمهورية الإسلامية لها موقف الصدارة منذ انتصار الثور , مؤكدا وقفها معها
مضيفا " نعلنها بكل وضوح لا نقبل بمعادلة تجزئة المعركة.
حول المعزوفة المتكررة للحوثيين حول أمريكا وإسرائيل قال زعيم المليشيات" "إنه لو سلمنا لحالة التبعية لأمريكا وإسرائيل لكنا فقدنا جوهر ومبادئ الإسلام. وبعض السلطات أخضعت شعوبها إلى مستوى عدم خروجها في تظاهرة منددة بإسرائيل. وما من بلد ولا شعب في الأمة الإسلامية إلا وتحضر أمريكا فيه بشكل عدائي استكباري".
وحول القضية الفلسطينية، قال الحوثي، إن ما لحق بالشعب الفلسطيني طوال المراحل الماضية كان الدور الأمريكي حاضرا بالدعم المفتوح لإسرائيل. وهل يمكن أن ننسى ما فعلته وتفعله أمريكا في العراق وأفغانستان وفلسطين".