اليمن تدعو لتحرك سريع يمنع حدوث كارثة خطيرة تؤثر عليها وعلى الاقليم

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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بحثت الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء مع مسئولين أممين وضع خزان صافر ومخاطر انهياره.

وناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم مع المدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع عثمان أكرم، ومدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله، وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى، وسير تنفيذ مشاريع مكتب خدمات المشاريع في اليمن وعمل آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وأشار وزير الخارجية إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وضرورة السماح لفريق الامم المتحدة للوصول إلى موقع الخزان لإجراء عملية التقييم اللازم بهدف تفادي اندلاع كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والاقليم والملاحة الدولية، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وقال "ان اليمن لا يتحمل المزيد من الكوارث وان على مجلس الامن والمجتمع الدولي الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية لإيقاف المماطلة وعدم عرقلة جهود معالجة وضع الخزان.

كما أشاد الوزير بعمل آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش.. مؤكدا أن عرقلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق الحديدة يعيق تعزيز آلية عمل الآلية في موانئ الحديدة وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم.

فيما ثمن المسئولان الامميان تعاون الحكومة اليمنية وما تقدمه من تسهيلات لإنجاح عمل الآلية ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع....مشيدان بتفاعل وحرص الحكومة اليمنية على معالجة وضع خزان صافر وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لفريق الامم المتحدة.