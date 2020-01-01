مديريات الساحل تنتفض في وجه مخطط الامارات الكارثي وتوجه رسالة قوية لمليشيات طارق عفاش وتصدر بيانا هاما (صور)

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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نظم عدد من ابناء مديريات الساحل الغربي مظاهرة ووقفة احتجاجية في تعز رفضا لمحاولات فصل مديرياتهم عن المحافظة التي تتبعها في التقسيم الاداري.

وفي التفاصيل شهدت مدينة تعز، اليوم الأربعاء، مظاهرة ووقفة احتجاجية لأبناء مديريات ساحل تعز الغربي، رفضا للمحاولات التي تسعى إلى عزل مديريات الساحل إداريا وأمنيا وعسكريا عن المحافظة.

وتسعى دولة الامارات عبر اذرعها في الساحل الغربي الى فصل مديريات تتبع تعز وضمها الى مناطق اخرى جنوبية وتشكيل اقليم جديد تحت مسمى اقليم المخا.

وتتضمن خطة الامارات "وضع المناطق الواقعة على امتداد الساحل من المخا وحتى ذوباب وباب المندب، مرورا بمديريات موزع والوازعية ومديريات الحجرية في المحور الجنوبي الغربي لتعز" في نطاق إداري جديد تحت اسم "إقليم المخا".

وانطلقت المظاهرة التي نظمها ملتقى أبناء مديريات الساحل من أمام مكتب التربية والتعليم، وصولا إلى أمام مبنى المحافظة المؤقت، في شارع جمال.

وبحسب صور وصلت مأرب برس من الوقفة والتظاهرة ، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات رافضة لمخطط فصل مديرياتهم عن تعز ، ورفضهم ايضا تواجد تشكيلات عسكرية تورطت من قبل بقتل ابناء تعز ، كما هتفوا بذلك .

وجدد أبناء مديريات ساحل تعز وهي (المخا- موزع -ذباب – الوازعية ) رفضهم لكافة أشكال وأساليب الاقصاء والتهميش والحرمان الذي يمارس على ابناء مديريات الساحل وحجم المؤامرات الممنهجة التي تستهدف مديريات الساحل التعزي ونضالات وتضحيات ابنائها الاحرار.

ووصف البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية ، الممارسات الساعية الى فصل مديريات الساحل عن عمقها الجغرافي والتاريخي والدستوري (اقليم الجند) وجعلها تحت وصاية وهيمنة المهربين واللصوص وقطاع الطرق بـ" الكارثية، مطالبا بسرعة التصدي لهذا المخطط، ورفض كافة اشكال التغييب الممنهج لمؤسسات الشرعية المدنية والعسكرية والأمنية بمديريات الساحل.

واستنكر البيان تغيب الدولة عن هذه المديريات وانشاء تشكيلات عسكرية وامنية خارج اطار الشرعية وتحويلها الى ملاذا آمنا للنفايات الانقلابية التي تلوثت اياديهم بدماء ابناء الساحل خاصة وتعز واليمن عامة، واشاعة الفوضى والاختلالات الامنية والاجتماعية فيها (في اشارة الى المليشيات التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي وتدعمها دولة الامارات).

واعلن الرفض القاطع لكافة الاجراءات والممارسات والقرارات التي تستهدف امن واستقرار مديريات الساحل وتسيئ الى نضالات وتضحيات ابناءها الاحرار، ورفض تعيين كافة من تلطخت أيديهم بدماء أبناء الساحل وكانوا سببا في تسليمه للمليشيات الانقلابية.

وطالب البيان بسرعة استصدار قرار بمنع التصرفات بأراضي وعقارات الدولة وسواحلها وإلغاء كافة التصرفات السابقة واللاحقة، مشددا على رفضه لكافة مظاهر الهيمنة والوصاية على مديريات الساحل ومكاتبها التنفيذية والتي وصلت حد منع تواصل مسؤوليها بالمكاتب الرئيسية المختصة بالمحافظة

ودعا البيان إلى تفعيل مؤسسة القضاء والنيابة واجهزتها المختصة وربطها بالجهات ذات العلاقة بمحافظة تعز، ورفض كافة التشكيلات العسكرية والأمنية خارج اطار الشرعية.

مطالبا بكافة الحقوق السياسية و المدنية لأبناء مديريات الساحل وتمثيلهم في كافة المكاتب التنفيذية بالمحافظة وعلى راسها تعيين وكيلا للمحافظة لشئون الساحل من ابناءها، وتفعيل كافة مكاتب ومؤسسات واجهزة الدولة بمديريات الساحل وبسط نفوذ الدولة عليها.

ودعا البيان إلى سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة والعمل وفقآ للقانون ولدستور ومخرجات الحوار الوطني، محملا قيادة السلطة المحلية مسؤولية أي تجاهل او تهميش او انتقاص في ذلك.