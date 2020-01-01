لواء في الحماية الرئاسية يعلن من عدن الجاهزية والولاء ويوجه رسائل وحدوية تغضب الانفصاليين

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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دشنت قيادة اللواء الثاني حماية رئاسية، اليوم الاربعاء، العام التدريبي والقتالي والعمليات الجديد 2020 بالعاصمة المؤقتة عدن.

وخلال حفل التدشين أشاد قائد اللواء العميد الركن عبدالحكيم دوكم، بالمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال اللواء الثاني حماية رئاسية.

وأكد العميد دوكم على أهمية العام التدريبي الحالي في رفع كفاءة منتسبي اللواء في مختلف المستويات والبدء بتنظيم دورات تخصصية متنوعة لتنمية مهارات منتسبي اللواء في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية تعميق مبدأ الولاء الوطني والوحدة الوطنية في صفوفهم باعتبارهم رمز قوة الوطن وأساس الأمن والاستقرار، داعيًا الجميع إلى رص الصفوف وتجاوز العراقيل للمضي في تنفيذ المهام الوطنية.

وقال العميد دوكم: "إننا على العهد باقون وعلى درب الأحرار سائرون وجاهزون لتنفيذ كل المهام الموكلة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل تفاني وشموخ".

وفي الحفل قدم منتسبو اللواء عرضًا عسكريًا عكسوا خلاله ما تلقوه من مهارات وخبرات خلال برامج وحصص التدريب والتأهيل المختلفة خلال العام الماضي، مؤكدين جاهزيتهم القتالية والمعنويات العالية.