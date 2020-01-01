انفجارات عنيفة تهز أحد الموانئ اليمنية واندلاع كبير للنيران

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هزت سلسلة انفجارات عنيفة، فجر الأربعاء، ميناء الصليف، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، شمال مدينة الحديدة، غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية واعلامية متطابقة إن سلسلة انفجارات متلاحقة يعتقد أنها لمخزن أسلحة وألغام، داخل مبنى خفر السواحل على بعد أمتار من مرسى السفن بميناء الصليف شمال غرب محافظة الحديدة.
وأشارت المصادر إلى اندلاع النيران بشكل كبير وسط انفجارات أثارت حالة من الرعب، قبل أن تتوقف الانفجارات وتهرع سيارات الاطفاء والاسعاف الى المكان.
وبحسب المصادر، فرضت ميليشيات الحوثي تشديدات أمنية غير مسبوقة في منطقة الانفجار، فيما لم ترد مزيد من المعلومات عن طبيعة وتداعيات الانفجارات.