رئيس وزراء العراق يفاجئ الامريكان بشأن القصف الايراني الاخير ويتحدث عن حرب مدمرة

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كشف رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، أن إيران أبلغت بلاده بضرباتها على الأميركيين في العراق.
وقال إن طهران أكدت لبغداد أن القصف سيقتصر على مواقع للجيش الأميركي.
وأضاف عبد المهدي: "لم تردنا حتى الآن أي أنباء عن خسائر بشرية في قواتنا أو القوات الأميركية".
وأكد أن هذه "الأزمة الخطيرة تهدد المنطقة والعالم بحرب مدمرة".
وشدد عبد المهدي على "رفض أي انتهاك لسيادة العراق والاعتداء على أراضيه".
إلى ذلك، أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتلقي "رسالة شفوية رسمية من ايران بشان الرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.
وقتل سليماني الأسبوع الماضي في قصف أميركي على سيارته فور خروجه من مطار بغداد الدولي.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان، فجر الأربعاء، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض - أرض" على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، مؤكداً أن العملية جاءت "انتقاما لاغتيال" قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.