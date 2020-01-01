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عاجل : الكويت تكشف حقيقة الانسحاب المفاجئ للقوات الامريكية من اراضيها خلال 3 أيام

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت وكالة الأنباء الكويتية الاربعاء انه تم اختراق حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذفت وكالة الأنباء الكويتية التغريدات التي نسبتها لوزير الدفاع الكويتي بشأن انسحاب أمريكي من معكسر عريفجان ، بحسب ما رصده مأرب برس على حساب الوكالة الكويتية على تطبيق تويتر.

وكانت الوكالة نسبت تصريحات ل‏وزير الدفاع الكويتي قال فيها : تلقينا رسالة من أميركا بسحب قواتها من الكويت خلال 3 أيام.

وقال إن أميركا ستسحب قواتها من معسكر عريفجان الكويتي خلال 3 أيام.

واضاف : قرار الانسحاب الأميركي كان مفاجئا ونحن على تواصل مع البنتاجون.

بدوره اكد الناطق باسم الحكومة الكويتية اختراق حساب وكالة "كونا" الرسمية وقال ان ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

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