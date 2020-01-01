رئيس وزراء العراق يفاجئ الامريكان بشأن القصف الايراني الاخير ويتحدث عن حرب مدمرة عاجل : الكويت تكشف حقيقة الانسحاب المفاجئ للقوات الامريكية من اراضيها خلال 3 أيام شاهد.. فيديو للحظة اغتيال ترامب تثير ضجة واسعة بعد هجوم إيران.. شركات طيران تغير مسارات الرحلات في الشرق الأوسط سي إن إن: الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني "تويتر"يغلق حساب مرشد الثورة علي خامنئي إثنان من الصواريخ الإيرانية سقط في محيط أربيل أسعار النفط تقلص مكاسب حققتها بفعل ضربة إيرانية على قواعد أميركية مسؤول أميركي ينفي مقتل جنود في الهجمات الإيرانية الجيش يسقط طائرة حوثية غرب تعز
قالت وكالة الأنباء الكويتية الاربعاء انه تم اختراق حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذفت وكالة الأنباء الكويتية التغريدات التي نسبتها لوزير الدفاع الكويتي بشأن انسحاب أمريكي من معكسر عريفجان ، بحسب ما رصده مأرب برس على حساب الوكالة الكويتية على تطبيق تويتر.
وكانت الوكالة نسبت تصريحات لوزير الدفاع الكويتي قال فيها : تلقينا رسالة من أميركا بسحب قواتها من الكويت خلال 3 أيام.
وقال إن أميركا ستسحب قواتها من معسكر عريفجان الكويتي خلال 3 أيام.
واضاف : قرار الانسحاب الأميركي كان مفاجئا ونحن على تواصل مع البنتاجون.
بدوره اكد الناطق باسم الحكومة الكويتية اختراق حساب وكالة "كونا" الرسمية وقال ان ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.