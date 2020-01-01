شاهد.. فيديو للحظة اغتيال ترامب تثير ضجة واسعة بعد هجوم إيران.. شركات طيران تغير مسارات الرحلات في الشرق الأوسط سي إن إن: الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني "تويتر"يغلق حساب مرشد الثورة علي خامنئي إثنان من الصواريخ الإيرانية سقط في محيط أربيل أسعار النفط تقلص مكاسب حققتها بفعل ضربة إيرانية على قواعد أميركية مسؤول أميركي ينفي مقتل جنود في الهجمات الإيرانية الجيش يسقط طائرة حوثية غرب تعز مصرع 170 شخصاً في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران الميلشيات تشكل لجان تعبئة مذهبية للقيام باعمال خطيرة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو، يحاكي محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبكرسالة له بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في العراق الجمعة الماضية.
ويظهر في الفيديو المتداول الذي أحدث ضجة وتداوله النشطاء بشكل موسع، شخص ملثم يحمل السلاح ثم يفتح النار على الرئيس ترامب وهو يلقي كلمة ليقع على الأرض ويحدث توتر وتعلو الأصوات في المكان.