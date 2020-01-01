شاهد.. فيديو للحظة اغتيال ترامب تثير ضجة واسعة

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو، يحاكي محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبكرسالة له بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في العراق الجمعة الماضية.

ويظهر في الفيديو المتداول الذي أحدث ضجة وتداوله النشطاء بشكل موسع، شخص ملثم يحمل السلاح ثم يفتح النار على الرئيس ترامب وهو يلقي كلمة ليقع على الأرض ويحدث توتر وتعلو الأصوات في المكان.