  بعد هجوم إيران.. شركات طيران تغير مسارات الرحلات في الشرق الأوسط

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أفادت شبكة "سكاي نيوز"، بأن شركات طيران قامت بتغيير مسارات رحلاتها في الشرق الأوسط.

فقد سارعت بعض شركات الطيران التجارية، الأربعاء، إلى تغيير مسارات رحلاتها الجوية عبر منطقة الشرق الأوسط لتجنب الخطر المحتمل وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"‘ إنها غيرت مسار رحلتها القادمة من لندن الى بيرث الأسترالية لتجنب المجالين الجويين للعراق وحتى إشعار آخر، مما يعني أن "كانتاس" سوف تنقل عددا أقل من الركاب مع الكثير من الوقود، لتبقى في الجو لمدة تتراوح بين 40 الى 50 دقيقة إضافية.

من جانبها، قالت الخطوط الجوية الماليزية إنه "بسبب الأحداث الأخيرة"، فإن طائراتها ستتجنب المجال الجوي الإيراني، كما ذكرت الخطوط الجوية السنغافورية أنه سيتم تغيير مسار رحلاتها إلى أوروبا لتجنب إيران.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنها تمنع الطيارين والناقلين الأميركيين من التحليق في مناطق من المجال الجوي العراقي والإيراني وبعض مناطق الخليج العربي.



يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.