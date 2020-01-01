سي إن إن: الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر من الهجوم الإيراني "تويتر"يغلق حساب مرشد الثورة علي خامنئي إثنان من الصواريخ الإيرانية سقط في محيط أربيل أسعار النفط تقلص مكاسب حققتها بفعل ضربة إيرانية على قواعد أميركية مسؤول أميركي ينفي مقتل جنود في الهجمات الإيرانية الجيش يسقط طائرة حوثية غرب تعز مصرع 170 شخصاً في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران الميلشيات تشكل لجان تعبئة مذهبية للقيام باعمال خطيرة القصة كاملة.. كيف دخلت قوات حفتر لمدينة سرت الليبية؟ حوثيون يقتحمون منزل الناشطة"إبتسام أبو دنيا" ويعتدون عليها بالضرب
أغلق موقع "تويتر" بشكل مؤقت حساب مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في ظل التوترات التي أعقبت استهداف الحرس الثوري لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.
وعند محاولة فتح حساب خامنئي، تظهر رسالة على الموقع تفيد، بأن "هذا الحساب جرى تقييده مؤقتا". وحظرت إدارة شركة "تويتر" و "فيسبوك" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الحسابات الخاصة بقناة "العالم" الإيرانية التي كانت تضم ملايين المتابعين.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق. ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.
المصدر: وكالات، ار تي