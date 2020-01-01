إثنان من الصواريخ الإيرانية سقط في محيط أربيل

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفاد شهود عيان، أن صاروخين من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت القاعدتين الأمريكيتين في العراق، فجر الأربعاء، سقطا في مناطق محيطة بمدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، دون خسائر بشرية.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، أن أحد الصاروخين سقط في محيط قرية سيدان بالقرب من مطار أربيل الدولي، وتمت السيطرة عليه من قبل القوات الأمنية ومنع الاقتراب منه.

فيما سقط الصاروخ الثاني بالقرب من قضاء بردرش (70 كم غرب أربيل)، دون خسائر بشرية. وأوضحت المصادر أن الصاروخين وقعا في منطقة غير مأهولة بالسكان ولا تقع فيها مقرات عسكرية للقوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة "فارس نيوز" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.