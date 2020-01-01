الجيش يسقط طائرة حوثية غرب تعز

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تمكنت قوات الجيش الوطني الثلاثاء من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز.

وحسب "المركز الإعلامي لمحور تعز" فإن أفراد اللواء 17 مشاه اسقطوا طائرة مسيرة حوثية أثناء تحلقيها فوق مواقع الجيش في جبهة الضباب غرب المدينة. يأتي هذا عقب ساعات من اسقاط قوات الجيش الوطني لطائرة مسيرة حوثية في جبهة مران بمحافظة صعدة.

ومؤخراً صعدت مليشيا الحوثي الانقلابية من استخدامها للطائرات المسيرة لتنفيذ هجمات إرهابية وكذا عمليات تجسس واستطلاع.