الميلشيات تشكل لجان تعبئة مذهبية للقيام باعمال خطيرة القصة كاملة.. كيف دخلت قوات حفتر لمدينة سرت الليبية؟ حوثيون يقتحمون منزل الناشطة"إبتسام أبو دنيا" ويعتدون عليها بالضرب هل هي صدفة!.. هزتان أرضيتان قرب مفاعل بوشهر النووي بإيران مسؤول إيراني يحذر أمريكا من أن أي رد سيواجه بحرب شاملة التلفزيون الإيراني:80قتيلا في هجماتنا الصاروخية على أهداف أمريكية بالعراق قمع واختطاف وانتهاكات للحريات الشخصية في مناطق الحوثي تعرَّف على قاعدة "عين الأسد" المستهدفة بالصواريخ الإيرانية صحافيو اليمن..جوع وتشرد اول رد من ترامب على الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية بالعراق
أقدمت مليشيات الحوثيين على اقتحام منزل الناشطة ابتسام أبو دنيا، في صنعاء والاعتداء عليها وعلى اطفالها ونهب مقتنيات المنزل وأجهزة الاتصال.
وقالت الناشطة ابتسام أبو دنيا، إن قائد الحوثيين في محور حجة المدعو وليد علي أبو دنيا، اقتحم وعصابته المسلحة منزلها وأعتدوا عليها وعلى أطفالها وأخذو هواتفها.
وطالبت القبيلة التي تنتمي إليها (بني جحاف) بالإنتصار لابنتهم التي تعرضت للضرب وكشف سترها وهي أمنة في بيتها. وكانت ابتسام أبو دنيا، وهي معلمة، نشرت فيديو على صفحتها بالفيسبوك، انتقدت فيه جماعة الحوثيين واتهمتهم بمصادرة مرتبات المعلمين وطالبتهم بصرف مرتبها ومرتبات الموظفين