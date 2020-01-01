الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أقدمت مليشيات الحوثيين على اقتحام منزل الناشطة ابتسام أبو دنيا، في صنعاء والاعتداء عليها وعلى اطفالها ونهب مقتنيات المنزل وأجهزة الاتصال.

وقالت الناشطة ابتسام أبو دنيا، إن قائد الحوثيين في محور حجة المدعو وليد علي أبو دنيا، اقتحم وعصابته المسلحة منزلها وأعتدوا عليها وعلى أطفالها وأخذو هواتفها.

وطالبت القبيلة التي تنتمي إليها (بني جحاف) بالإنتصار لابنتهم التي تعرضت للضرب وكشف سترها وهي أمنة في بيتها. وكانت ابتسام أبو دنيا، وهي معلمة، نشرت فيديو على صفحتها بالفيسبوك، انتقدت فيه جماعة الحوثيين واتهمتهم بمصادرة مرتبات المعلمين وطالبتهم بصرف مرتبها ومرتبات الموظفين