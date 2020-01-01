مسؤول إيراني يحذر أمريكا من أن أي رد سيواجه بحرب شاملة

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قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن أي رد أمريكي على هجمات إيران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.
وأضاف حسام الدين آشنا في بيان على تويتر “أي عمل عسكري مضاد من جانب الولايات المتحدة سيُواجه بحرب شاملة في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، يمكن للسعوديين أن يسلكوا مسارا مختلفا، يمكن أن يحصلوا على سلام كامل!”.
ولطالما خاضت طهران والرياض حروبا بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة، من العراق إلى سوريا واليمن. وقد حثت إيران مرارا منافستها الإقليمية السعودية على تحسين العلاقات مع طهران.
(رويترز)