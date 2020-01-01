التلفزيون الإيراني:80قتيلا في هجماتنا الصاروخية على أهداف أمريكية بالعراق

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قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى أن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:"جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".
وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الأن. واضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم ،الاربعاء، تعليقا على الاحداث كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، قالت أنها تحظر على شركات الطيران المدنى الأمريكية التحليق فى المجال الجوى للعراق وإيران والخليج وخليج عمان.