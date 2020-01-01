اول رد من ترامب على الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية بالعراق

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "كل شيء على ما يرام" عقب هجوم انتقامي إيراني بالصواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق وإنه سيلقي بيانا عن الوضع صباح الأربعاء.
وكتب ترامب في تدوينة على تويتر "كل شيء على ما يرام! أُطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. يجري حاليا تقييم الإصابات والأضرار. حتى الآن، كل شيء على ما يرام!"
وأضاف "سألقي بيانا صباح غد."وذكر البيت الأبيض، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق.
وأضاف، في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن ترامب يتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض.
وكان قال مسؤول أمريكي قال إن صواريخ أُطلقت، مساء أمس الثلاثاء، على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.