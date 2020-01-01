هل تورط سليماني في استهداف السعودية؟ مسؤل أمريكي يكشف المستور

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فيما سلّط مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الضوء على دور القيادي الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية يوم الجمعة الماضي، في استهداف مطارات مدنية بالسعودية.
وأكد بنس أن «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي كان يقوده سليماني «نظّم إطلاق صواريخ في اليمن أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة، شملت أهدافاً داخل اليمن وأيضاً في السعودية». وقال بنس في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تحت قيادة سليماني، نظّم فيلق القدس في اليمن (عمليات) وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة، وشملت تلك الأهداف مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية».
وكانت السعودية تعرضت منذ بدء عملية «عاصفة الحزم» ثم عملية «إعادة الأمل» إلى كثير من المقذوفات العسكرية، والصواريخ إيرانية الصنع، لا سيما أن تقريراً سابقاً للأمم المتحدة أفاد بأن المتمردين الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ على السعودية صُنع بعض من مكوناتها في إيران. وتعرضت السعودية إلى أكثر من 220 صاروخاً باليستياً، وكثير من المقذوفات العسكرية، كان من بين أهدافها الأماكن المقدسة ومطارات مدنية ومنازل سكنية.