واشنطن تحذر من هجمات صاروخية على دول عربية و«إسرائيل»

الأربعاء 08 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت الولايات المتحدة تنبيهاً أمنياً لرعايها في كل من السعودية و"إسرائيل"، حذرت فيه من "خطر متزايد لإمكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات من دون طيار"، رداً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونشرت السفارة الأمريكية في الرياض، وفق شبكة "سي إن إن"، تحذيراً من احتمالية مهاجمة طائرات دون طيار أو التعرض لهجوم صاروخي.

وأوضحت السفارة أن لديها نظام صافرات للإنذار من الدفاع المدني السعودي، مستدركة: "قد لا يكون هناك تحذير مسبق من هجوم صاروخي أو طائرة من دون طيار".

كذلك حذرت السفارة الأمريكية في "إسرائيل" رعاياها من إمكانية تعرض أهداف لهجمات صاروخية.

ودعت السفارة، في بيان، الأمريكيين إلى التعامل بجدية مع صافرات الإنذار عند إطلاقها، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والبحث عن مأوى عند حدوث هجوم.

وأعطت السفارة الأمريكية تعليمات لموظفيها وعائلاتهم بعدم السفر إلى المناطق التي قد تتعرض لهجمات صاروخية.

وفي السياق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن واشنطن وضعت قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجمات إيرانية، وإن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران حركت معدات عسكرية خلال الأيام الماضية.

وقال المسؤولان إن الاستخبارات الأمريكية رصدت تحريك إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأضافا أن الهدف قد يكون تأمين تلك الأسلحة من ضربة أمريكية محتملة أو وضعها في مواقع مناسبة لشن هجمات.

وذكر المسؤولان للشبكة الإخبارية الأمريكية أن القوات الأمريكية وبطاريات صواريخ الدفاع الجوي في أنحاء الشرق الأوسط وضعت في حالة التأهب القصوى الليلة الماضية، لإسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية في ظل معلومات استخبارية عن هجوم إيراني محتمل على أهداف أمريكية.

وأشار المصدران إلى أن واشنطن تتحسب لهجمات محتملة على مواقع أمريكية في كل من السعودية والأردن والعراق والكويت والإمارات.

وتمر المنطقة بتوتر جديد بعيد اغتيال الولايات المتحدة لسليماني وعدد من قيادات الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران في العاصمة العراقية بغداد، 3 يناير الجاري.