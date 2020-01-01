واشنطن تحذر من هجمات صاروخية على دول عربية و«إسرائيل» إستياء إماراتي عارم يدفع «بن زايد» لإستدعاء«طارق صالح»ومصادر استخباراتية تتحدث عن تعيين قائدا ميدانيا جديدا لإنجاز المهام الموكلة بالساحل الغربي قرار محكمة قد ينهي أطول أزمة ديون في السعودية وزارة الداخلية تُكذب رئيس الوزراء وتثبت بالأدلة ”زيف ادعاءاته“ وتطالب ”هادي“ بموقف حازم.. وثائق موقع سوري: المقتول في منزل نانسي عجرم ليس لصا.. وهذه قصته بعد تطور الأحداث... الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة السعودية تحاكم مواطن تركي مأرب تدشن حملة هي الأولى من نوعها لرفد الاقتصاد الوطني وميزانية المحافظة وزير النقل الجبواني ينفجر في وجه رئيس الوزراء ويتحدث عن ملفات غادرة ومواقف خائنة .. ماذا كشف وبماذا توعد معين ؟ وفد الحوثيين يصل طهران للمشاركة في تشييع قاسم سليماني
كشفت مصادر استخباراتية أن نجل شقيق الرئيس الراحل العميد طارق محمد عبد الله صالح غادر مدينة المخا غرب اليمن قبل أيام متجها إلى العاصمة الإماراتية ابوظبي.
وتأتي مغادرة العميد طارق عفاش قائد حراس الجمهورية الممولة من قبل الإمارات عقب استدعاء رسمي له من قبل سلطات ابوظبي .
وجاء استدعاء طارق من قبل ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد إثر استياء إماراتي بالغ جراء تسرب مقاتلية وعودتهم لصنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي .
وأشار المصدر ذاته أن سلطات ابوظبي تدرس عدد من الخيارات جراء فشل قوات حراس الجمهورية في إنجاز المهام الموكلة إليها من ضمنها تعيين قائد ميداني جديد لتلك القوات على أن يظل طارق عفاش قائد عاما .
وأبدت سلطات ابوظبي عدم رضاها جراء تسرب قوات العميد طارق وهو ما اعتبرته خللا فادحا في تركيبة تلك القوات التي تمولها الإمارات .
في حين اعتبره محللون عسكريون بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بمعنويات تلك القوات التي انهارت نفسيا جراء المخطط
الإماراتي الطامح لاحتلال اليمن .