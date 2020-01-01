عاجل: مليشيا ”المجلس الانتقالي“ تداهم منزل نائب مدير مكتب الرئيس ”هادي“ بالتزامن مع اقتحام مليشيا الحوثي لمنزل رئيس جهاز الأمن السياسي

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر مطلعة، مساء الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، بمداهمة منزل نائب مدير مكتب الرئيس هادي في عدن، بالتزامن مع اقتحام منزل رئيس جهاز الأمن السياسي، في الضالع (جنوب اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي داهمت، قبل قليل (9: مساء) منزل، الشيخ أحمد صالح العيسي نائب مدير مكتب الرئيس هادي، الكائن في منطقة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، بعدد من الأطقم الأمنية“.

وبالتزامن مع اقتحام منزل ”العيسي“، في عدن، أكدت مصادر مطلعة في محافظة الضالع (جنوب) بأن مليشيا الحوثى الانقلابية، داهمت منزل عبده الحذيفى - رئيس جهاز الامن السياسى - فى جبل الاحذوف بمديريه الحشاء، بعدد من الأطقم.