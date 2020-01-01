عاجل: مليشيا ”المجلس الانتقالي“ تداهم منزل نائب مدير مكتب الرئيس ”هادي“ بالتزامن مع اقتحام مليشيا الحوثي لمنزل رئيس جهاز الأمن السياسي قرار محكمة قد ينهي أطول أزمة ديون في السعودية وزارة الداخلية تُكذب رئيس الوزراء وتثبت بالأدلة ”زيف ادعاءاته“ وتطالب ”هادي“ بموقف حازم.. وثائق موقع سوري: المقتول في منزل نانسي عجرم ليس لصا.. وهذه قصته بعد تطور الأحداث... الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة السعودية تحاكم مواطن تركي مأرب تدشن حملة هي الأولى من نوعها لرفد الاقتصاد الوطني وميزانية المحافظة وزير النقل الجبواني ينفجر في وجه رئيس الوزراء ويتحدث عن ملفات غادرة ومواقف خائنة .. ماذا كشف وبماذا توعد معين ؟ وفد الحوثيين يصل طهران للمشاركة في تشييع قاسم سليماني شركة صينية تطرح أرخص هاتف من الجيل الخامس
أفادت مصادر مطلعة، مساء الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، بمداهمة منزل نائب مدير مكتب الرئيس هادي في عدن، بالتزامن مع اقتحام منزل رئيس جهاز الأمن السياسي، في الضالع (جنوب اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي داهمت، قبل قليل (9: مساء) منزل، الشيخ أحمد صالح العيسي نائب مدير مكتب الرئيس هادي، الكائن في منطقة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، بعدد من الأطقم الأمنية“.
وبالتزامن مع اقتحام منزل ”العيسي“، في عدن، أكدت مصادر مطلعة في محافظة الضالع (جنوب) بأن مليشيا الحوثى الانقلابية، داهمت منزل عبده الحذيفى - رئيس جهاز الامن السياسى - فى جبل الاحذوف بمديريه الحشاء، بعدد من الأطقم.