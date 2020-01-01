بعد تطور الأحداث... الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بقصر اليمامة، زالذي أسفر عن صدور عدة قرارت وأوامر ملكية، منها ما يتعلق بالعراق والكويت.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد جاءت الأوامر الملكية كالتالي:

- الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وملاحقها.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقها، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 13 / 3 ) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

1 ـ مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية.

2 ـ مذكرتا تفاهم بين وزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارتي النفط، والصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعات النفط والغاز ، والصناعة ، والثروة المعدنية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 12 / 3 ) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 27 / 6 ) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ـ الهيئة العامة للطيران المدني ـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 29 / 6 ) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 7 / 2 ) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي.