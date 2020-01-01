مأرب تدشن حملة هي الأولى من نوعها لرفد الاقتصاد الوطني وميزانية المحافظة

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دشن مكتب الضرائب بمحافظة مأرب، اليوم، الحملة الميدانية لتوزيع الإقرارات الضريبية على جميع المكلفين في مدينة مأرب، ابتداءً من كبار ومتوسطي المكلفين، وصولاً إلى صغار المكلفين، بالتزامن مع حملة توعوية شاملة في جميع وسائل الإعلام بأهمية التحصيل الضريبي ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.
وتنفذ الحملة أربع فرق ميدانية تقوم بتوزيع نماذج الإقرارات الضريبية للعام المالي 2019 ، وإقرارات المرتبات والأجور، والإقرارات الخاصة بريع المبيعات والتصرفات العقارية (نقل الملكية).
وخلال التدشين حث مدير عام مكتب الضرائب عبد الكريم علي حيمد جميع المكلفين على سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية خلال الفترة القانونية من يناير وحتى نهاية إبريل القادم، كي يجنبوا أنفسهم العقوبات والغرامات التي ستفرض على المتأخرين والمتهربين عن تقديم إقراراتهم ، وحتى يحظى المكلفين بالحقوق والمميزات التي كفلها لهم القانون .
وأشاد حميد بالمتابعة المستمرة من وزارة المالية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب ورئاسة مصلحة الضرائب لأنشطة المكتب ودورهم في تفعيل أدائه وتطوير قدراته وإمكانياته ، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الضريبي بالتوازي مع حجم التوسع التجاري والاستثماري الذي تشهده مدينة مأرب.